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Ekrem İmamoğlu, örgüt davasında 34. günde ilk savunmasına başladı

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Ekrem İmamoğlu, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 34. gününde tutuklu sanık olarak ilk savunmasına başladı. Savunmasının 4 gün süreceği öğrenilirken duruşmayı Özgür Özel, parti milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi izledi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası kapsamında tutuklu yargılanan ve iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu dosya kapsamında ilk savunmasına başladı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 34. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına başlandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenildi. Duruşmanın 34. celsesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir kısım Yeni Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile izleyiciler hazır bulundu. Duruşma salonunda izleyiciler HalkTV'ye kayyım atanması kararı hakkında "özgür basın susturulamaz" şeklinde slogan attı.

Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne geldi. Duruşmada İmamoğlu kimlik tespitleri yapıldığı esnada 250-300 bin TL aylık gelirinin olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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