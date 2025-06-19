Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı

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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadelerine karşı savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin verdiği ifadeler gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeye ulaşıldı.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı. Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığından soruşturma iznin alınması gerektiğini söyleyerek ifade vermemişti. Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan Pehlivan'ın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yaptığı savunmasına ulaşıldı. Savunmasında, "Hiç gerçekleştirmediğim bir telefon görüşmesi üzerinden 'tehditvari' konuştuğum yönünde bir iftira ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullanan Pehlivan, "Adem Soytekin'in hakkımdaki iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Sözde 2 ayrı toplantı, biri hukuk bürosunda, diğeri İmamoğlu'nun evinde yaptığım iddia etmiş. Bu toplantılardan birinin amacı olarak da söz konusu soruşturma kapsamında kendisine avukatlık yapacak hukuk bürosunu benim ayarladığımı ileri sürmüş. Bu iddia akıl ve mantık dışıdır. Hukuk Bürosu bildiğim kadarıyla zaten Adem Soytekin'in 10 yılı aşkın süredir avukatlığını yapmaktadır. Var olan bir hukuki ilişkiyi benim kurmuş olmam fiilen ve mantıken imkansızıdır. Soytekin, 19 Mart'tan önce gerçekleştirdiğini iddia ettiği hayal ürünü toplantıda, onunla konuştuktan sonra Ali Nuhoğlu hakkında tedbir kararı verildiğini söylediğimi ileri sürmüştür. Oysa, Nuhoğlu hakkında tedbir kararı 19 Mart'tan sonra verildiği basına yansımıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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