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İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

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Ekrem İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien Hotel'in kameralarının kapatıldığı dönemde otel müdürlüğü yapan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU GELDİĞİNDE KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

OTEL MÜDÜRLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."

İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Zulme devam Allah ın da hesabı var inanmasanız da

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme108
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

eskiden maymuncuk maske falan kullanılırdı şimdi sinyal kesici ve bant ekipman olmuş ,teknoloji gelişiyor .

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıErol Birol :

Biat etmedi bertaraf edildi konu bu.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıBidüşün:

İfadeleri alınır serbest bırakılır, bence eldeki delillerle imamoğlu ömürboyu istanbulda kalır

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

akıyor maşallah

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıFurkan inci:

haydiii bebeleri pistten alalım

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

al haaa bunun ucu kars daki hüsamettin amcaya kadar gidecek

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