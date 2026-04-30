Ekrem İmamoğlu davasında görüntü alan şahıs gözaltına alındı
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sırasında görüntü çektiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sırasında bir şahsın görüntü kaydı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında, 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı