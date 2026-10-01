‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı