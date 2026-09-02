İmamoğlu Davasında Tahliye Talepleri

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alındı. Duruşmada tahliyesine ilişkin beyanda bulunan iş insanı Murat Kapki "Murat Ongun'un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor. Ama buna inanacak bir tane bile insan reklam piyasasında bulamazsınız. Kedi köpek gibiydik birbirimize karşı. Sevmezdik birbirimizi. Herkes bilir bunu. Nasıl benim yöneticim olabiliyor bu adam?" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasına 10.'uncu gününde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına devam edildi. Duruşmada, Murat Ongun ile birlikte hareket ederek usulsüz ihaleler düzenlendiği, ihalelerin örgüt ile iltisaklı şahıslara verilmesini sağladığı ve sisteme para aktarmak için Kültür A.Ş. içerisinden para çıkartılması amacıyla gerçeğe aykırı faturalar kestirdiği iddianamede belirtilen eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın tahliyesine yönelik beyanda bulundu. Taşkın, "13 ay görev yaptım, 18 aydır tutukluyum. Ben bu eylemlere konu olan suçları işlemedim. Ben örgüt üyesi değilim. Maaşım haricinde hiçbir gelir almadığım ve SGK'dan emekli olduğum bu görevi tamamen İBB iştirak şirketlerinin yönetim kurallarına uygun olarak yaptım. Emekli olduktan sonra burada bulunan arkadaşlarımı ilk kez 19 Mart 2019'da gördüm ve büyük bir çoğunluğunu da burada tanıdım. 2020 yılının son aylarında tutuklanana kadar Erzincan'da çiftçilik yapmaktayım. 18 aydır babam, evime ve hayvanlarıma elinden geldiğince bakmaktadır. Ama maalesef 2 yıldır arazimizi ekip biçemiyoruz. Ailemden ve kızımdan uzağım. Mahkemenizden tahliyemi ve sonrasında da beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ardından tahliye talebine geçilen iş insanı Murat Kapki hakkında ise iddianamede, açık hava reklam alanlarından haksız kazanç sağlamak maksadıyla örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun örgüt üyesi Hüseyin Köksal üzerinden kurduğu BVA Reklam, Advercity isimli firmalara görünürde ortak yapıldığı belirtilmişti. Kapki'nin Murat Ongun ile birlikte hareket ederek suç örgütünün reklamcılık alanında kurduğu sistem sayesinde zenginleştiği de iddianamede aktarılmıştı.

"Murat Ongun'un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor, kedi köpek gibiydik birbirimize karşı"

Kapki, tahliye talebine yönelik beyanında "Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Olmadım da. İddianamede benim kimden talimat aldığım, kime talimat verdiğim ve örgütün hangi somut faaliyetine bilerek veya isteyerek katıldığım gösterilmiyor. Murat Ongun'un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor. Ama buna inanacak bir tane bile insan reklam piyasasında bulamazsınız. Biz Murat Ongun ile kedi köpek gibiydik birbirimize karşı. Sevmezdik birbirimizi. Herkes bilir bunu yani. Nasıl benim yöneticim olabiliyor bu adam? Ben size örgüt üyesi olmadığımı tek tek ispatlayabiliyorum, gösterebiliyorum, anlatabiliyorum. Fotoğraflarını belgeleyebiliyorum, sözleşmelerini gösterebiliyorum. Ama benim örgüt üyesi olduğumu bir tek delili var mı? Yok. Şöyle deniyor 'Murat Ongun'un ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla hareket eden Murat Kapki örgütün hiyerarşik yapısına dahildir.' Bana verilmiş bir tane talimat gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya diğer tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanları ile devam edilmek üzere öğle arası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı