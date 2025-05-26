Ekmek Yaparken Paniğe Sebep Oldu

Ekmek Yaparken Paniğe Sebep Oldu
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Karaman'da bir evden yükselen yoğun duman, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, dumanın kaynağının evde ekmek yapılması olduğunu tespit etti.

Evden yükselen yoğun duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi: Ev sahibinin evde ekmek yaptığı ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da bir evden yoğun şekilde duman çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri adrese gelince şaşkına döndü. İtfaiye, dumanın kaynağının evde yapılan ekmek olduğunu belirledi.

Olay, sabah saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 797. Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar müstakil evden yoğun şekilde duman çıktığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evde yaptıkları kontrolde herhangi bir yangın olmadığını, evin mutfağında ekmek yapıldığını tespit etti. Ekmek pişirme sırasında oluşan dumanın yayılması üzerine çevredekilerin paniğe kapılarak ihbarda bulunduğu öğrenildi. Binanın içerisinden çıkan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerine "Yangın yok kuzum, ekmek yapıyoruz" dedi.

Yapılan kontroller sonrasında itfaiye ve polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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