Ekmek almaya çıktı, arazide cesedi bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde akılalmaz bir ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; Gülbeyaz Demirel (59) ekmek almak için evden çıktı.

CANSIZ BEDENİNİ KOMŞULARI BULDU

Komşuları Demirel'i, evin yakınlarındaki boş arazide yerde yatar vaziyette buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ VE KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Demirel'in eşi ve kızı sinir krizi geçirdi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demirel'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.