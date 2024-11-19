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Ekmek almaya çıktı, arazide cesedi bulundu

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Adana'da ekmek almak için evden çıkan kadının boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde akılalmaz bir ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; Gülbeyaz Demirel (59) ekmek almak için evden çıktı.

CANSIZ BEDENİNİ KOMŞULARI BULDU

Komşuları Demirel'i, evin yakınlarındaki boş arazide yerde yatar vaziyette buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ VE KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Demirel'in eşi ve kızı sinir krizi geçirdi.

Ekmek almaya çıktı, arazide cesedi bulundu

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demirel'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ekmek almaya çıktı, arazide cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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