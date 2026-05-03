Haberler

Ekmek almaya diye çıktı, 2 gündür haber alınamıyor

Ekmek almaya diye çıktı, 2 gündür haber alınamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de ekmek almak için evden çıkan Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin'den günlerdir haber alınamıyor.

Bingöl'de ekmek almak için evden çıkan Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin'den günlerdir haber alınamıyor.

Olay 2 gün önce Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve tavuklara ekmek almak için fırına giden Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin, bir daha eve dönmedi. Keskin'in Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ağabeyinin evine doğru yöneldiği ve en son burada görüldüğü öğrenildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri ile vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmalarda, kayıp şahsı bulmak için geniş çaplı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada bugün dere kenarında Keskin'e ait olduğu değerlendirilen mont ve cep telefonu bulundu. Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenilirken, yetkililer konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

17 yıl sonra şampiyon oldular