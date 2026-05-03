Ekmek almaya diye çıktı, 2 gündür haber alınamıyor

Bingöl'de ekmek almak için evden çıkan Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin'den günlerdir haber alınamıyor.

Olay 2 gün önce Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve tavuklara ekmek almak için fırına giden Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin, bir daha eve dönmedi. Keskin'in Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ağabeyinin evine doğru yöneldiği ve en son burada görüldüğü öğrenildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri ile vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmalarda, kayıp şahsı bulmak için geniş çaplı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada bugün dere kenarında Keskin'e ait olduğu değerlendirilen mont ve cep telefonu bulundu. Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenilirken, yetkililer konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı