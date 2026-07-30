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Ekiplerden huzur ve güven uygulaması

Ekiplerden huzur ve güven uygulaması
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulama yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulama yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bugün huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla amacıyla Atatürk Caddesi üzerindeki çay ocaklarında uygulama yaptı. Ekipler tek tek vatandaşların kimliklerini alarak GBT kontrolünde bulundu. Uygulamanın gün içerisinde şehrin belirli noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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