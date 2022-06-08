Fethiye Şövalye Adası'nda yıkım - Haberler

Fethiye Şövalye Adası'nda yıkım Fethiye Şövalye Adası'nda yıkım Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı. Fethiye Şövalye Adası'nda yıkım MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı. Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye adasında Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı. Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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