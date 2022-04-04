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Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğlen saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen 52 yaşındaki Mustafa Acar'ı arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğlen saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen 52 yaşındaki Mustafa Acar'ı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı bulunan 52 yaşındaki Mustafa Acar Kırmacı Mahallesi'ndeki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı. Acar'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri mahallede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. Bu gün sabah saatlerinden itibaren ise bölgeye Zonguldak AFAD, ERİDAK Arama Kurtarma, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 52 yaşındaki Acar karadan yapılan aramalarda bulunamayınca, denizde de arama çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Acar, Zonguldak, Ereğli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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