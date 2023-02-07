Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekipler 3 yaşındaki Meryem'i ve babasını kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Ekipler 3 yaşındaki Meryem'i ve babasını kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem ile babası ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem ile babası ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Sanayi sitesi civarında çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce çöken binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem daha sonra ise babası Fatih kurtarıldı. Kurtarılan baba ve kızı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Deprem AFAD 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title