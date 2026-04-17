Nevşehir'de kaza sonrası kaçan alkollü sürüsü, saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de ehliyetsiz ve 183 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yaptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaçan sürücü, polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yücelyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 HR 638 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin D., seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istedi. Virajda hatalı sollama yapan sürücü, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada Adnan İ. idaresindeki 50 AEN 972 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya neden olan sürücü ile araçta bulunan iki kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, KGYS kameraları üzerinden yaptığı inceleme sonucu şüphelilerin izini sürdü. Kaçan sürücü ve beraberindekiler, saklandıkları arkadaşlarının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 183 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Öte yandan, kazada 1 kişinin yaralanmasına neden olan olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı