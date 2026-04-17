Nevşehir'de kaza sonrası kaçan alkollü sürüsü, saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de ehliyetsiz ve 183 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçan sürücü, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yücelyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 HR 638 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin D., seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istedi. Virajda hatalı sollama yapan sürücü, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada Adnan İ. idaresindeki 50 AEN 972 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya neden olan sürücü ile araçta bulunan iki kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, KGYS kameraları üzerinden yaptığı inceleme sonucu şüphelilerin izini sürdü. Kaçan sürücü ve beraberindekiler, saklandıkları arkadaşlarının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 183 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Öte yandan, kazada 1 kişinin yaralanmasına neden olan olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı