Alanya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 425 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan 19 yaşındaki sürücü A.G., toplam 425 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Sürücünün ehliyeti iptal edilmişti ve alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, Alanya'nın Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik denetimi yapan jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan A.G. (19) 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından araç ekipler tarafından durduruldu. Sürücünün ehliyetinin iptal olduğu ve alkollü olduğu tespit edildi. A.G'ye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ANTALYA

