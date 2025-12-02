Tehlike saçan tır şoförünü silah doğrultup durdurdular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dur ihtarına uymayan TIR'ın sürücüsü bölge trafik ekipleri tarafından silah doğrultarak durduruldu. Kovalamaca başka bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 16 AFZ 503 plakalı TIR'ın sürücüsünün manevralar yaparak diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattığı ihbarı üzerine İnegöl Bölge trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler İnegöl girişinde TIR'ın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Trafik ekipleri tarafından uzun süren takip sonucu durduruldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen kovalamaca da ekiplerin TIR'ı durdurmak için ekip otosunun canından silah çektiği anlar görüntülere yansıdı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan sorguda sürücü Samet M.'nin ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9 bin 267 TL ceza kesildi. - BURSA