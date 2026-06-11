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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, 300 bin lira ceza yedi

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, 300 bin lira ceza yedi
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Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, sokak aralarında yakalandı. Sürücüye toplam 300 bin lira para cezası kesilirken, aracı 4 ay trafikten men edildi.

Bursa'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, sokak aralarında yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye farklı maddelerden toplam 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil trafik polislerinin 'Dur' ihtarına uymayan 16 AKL 419 plakalı otomobil, kaçmaya başladı. Bir süre boyunca süren kovalamaca, Çelebi Mehmet Mahallesi Halıcı Sokak üzerinde son buldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücüye farklı maddelerden toplam 300 bin lira para cezası kesilirken, araç ise 4 ay trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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