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Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçması kamerada

Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçması kamerada
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Edirne’de ehliyetsiz sürücünün polisin uygulama noktasından kaçma anı kamera yansıdı.

Edirne'de ehliyetsiz sürücünün polisin uygulama noktasından kaçma anı kamera yansıdı. Yakalanan sürücüye 230 bin lira para cezası uygulandı.

Edirne'de polisin denetim noktasını fark edip ters şeritten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, nefes kesen kovalamaca sonucu Umurbey Mahallesi'nde yakalandı.

Sarayiçi Kavşağı'nda başlayan kovalamacada durdurulan sürücünün, daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 230 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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