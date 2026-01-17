Haberler

Hem kaçak moloz döktü, hem ehliyetsiz, hem de polise direndi

İzmir'de, durdurulan ehliyetsiz sürücü polise direnerek araçtan inmeyi reddetti. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İzmir'de polisin uygulama noktasında durdurduğu ve kimlik ibraz etmeyerek araçtan inmeyi reddeden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve daha önce kaçak moloz dökerek "dur" ihtarına uymadığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespitiyle plakası tüm birimlere bildirilen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan 35 BAZ 439 plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin ehliyet ve kimlik kontrolü talebine olumsuz yanıt veren sürücü, araçtan inmemek için direndi.

O anları kayda aldı

Sürücü, polis ekiplerinin kendisini araçtan indirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak tepki gösterdi. Görüntülerde sürücünün, "Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum" dediği duyulurken; polis memurunun ise "Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise" şeklinde yanıt verdiği anlar yer aldı.

Sicili kabarık çıktı

Ekiplerin yaptığı sorgulamada, polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, daha önce çevre kirliliğine yol açacak şekilde kaçak moloz dökümü yaptığı ve güvenlik güçlerinin ikazlarına uymadığı tespit edildi.

Olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

