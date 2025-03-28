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Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı 20 yaşındaki yaya, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, ilçedeki 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Devran Gedikli (20), Trabzon'dan Giresun istikametine seyir eden aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan genç, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gedikli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede, Sabri Devran Gedikli'ye çarpan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü 17 yaşındaki Y.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, aracın çarpması sonucu Sabri Devran Gedikli'nin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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