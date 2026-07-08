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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin İlk duruşmada mahkeme, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.

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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin ilk duruşmada mahkeme, sanığın iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin İlk duruşmada mahkeme, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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