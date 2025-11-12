Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı, Emniyet Kemeri Hayatını Kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattığını ifade eden sürücü, "Emniyet kemerimi takmasam camdan çıkardım" dedi.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri yeni otogar mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden H.İ.S. yönetimindeki 09 SZ 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeni otogar yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

Yara almadan atlattı

Büyük çaplı maddi hasar gören otomobilin ehliyetsiz sürücüsü H.İ.S., emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili konuşan sürücü H.İ.S., "Yağmurun da etkisiyle bir araç önümde manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptım. Emniyet kemerim takılıydı, zaten takmasam camdan çıkardım" dedi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik Amirliği ekipleri, çekici vasıtasıyla otomobilin kaldırılmasını sağladı. - TEKİRDAĞ