İş yerinden fırlayan 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motorlu bisiklet, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda seyreden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motorlu bisiklet, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. Küçük çocuğun çarpmanın etkisiyle başını banka çarpıp ölümden döndüğü ve çocuğunu gören annesinin panik anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda 15 yaşındaki Tunahan D.'nin kullandığı 07 CHU 963 plakalı motorlu bisiklet, kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El Hamza'ya çarptı. Kaza anı ve kazayı görüp iş yerinden çıkan annesinin panik anları güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başını kaldırımda bulunan banka çarparak yaralandı.

Küçük Muhammet 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı belirlendi.

Motorlu bisiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
