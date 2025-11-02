Ehliyetsiz Sürücü Gölete Düştü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobille gölete düştü.

Edinilen bilgilere göre, A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı 05 ADN 575 plakalı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. A.B.'nin arkadaşı K. G. (18) direksiyona geçti. Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden K.G.'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü. Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - TOKAT