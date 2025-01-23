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Ehliyetsiz Oğul Kaçırdığı Araçla Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Oğul Kaçırdığı Araçla Kaza Yaptı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da ehliyetsiz oğlu tarafından kaçırılan otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle su kanalına uçtu. Kazada yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. İki gün önce ehliyetsiz olduğu öğrenilen oğlunun kaçırdığı araçla kaza yapan baba, aynı araçla su kanalına uçarak yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ç.S. idaresindeki 64 BB 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak su kanalına uçtu. Aracın su kanalına uçarak kaza yaptığını görenler vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ile yanındaki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aynı aracı iki gün önce oğlu kaçırdı

Öte yandan, aynı aracın iki gün önce sürücünün ehliyetsiz oğlu tarafından kaçırıldığı öğrenildi. Araç yapılan kurtarma çalışmalarının ardından su kanalından çıkarıldı. Kanala uçan araçta maddi hasar oluştu.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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