Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Ehliyetsiz 16 Yaşındaki Genç Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Ehliyetsiz 16 Yaşındaki Genç Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil ile çarpışan araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil ile çarpışan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12,45 sıralarında Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif B.U. (26) idaresindeki 07 AFN 475 plakalı Volkswagen marka otomobil, 2535. Sokak ile 2534. Sokak kesişiminde S.D. (16) idaresindeki 26 NT 462 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Elif B.U. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elif B.U. ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen S.D.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
img

Bir istifa ile hayatı değişti
img

Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Ameliyat oldu! İşte son durumu
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı? MasterChef ceketi kim giydi? 23 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci önlüğü kim giydi? Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.