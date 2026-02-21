Dur ikazına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 28 bin 875 TL ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz 14 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 28 bin 875 lira ceza kesildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen devriye görevi sırasında, İnönü Caddesi üzerinde bir motosikletin yaya yolundan gtitiği tespit edildi. Ekipler tarafından sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle "dur" ihtarı yapılmasına rağmen motosiklet sürücüsü Cennet Sokak üzerinden 19 Mayıs Caddesi istikametine kaçtı.

Kovalamaca sonucu motosiklet 19 Mayıs Caddesi üzerinde usulüne uygun şekilde durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Motosikletin ruhsat sahibi olan 14 yaşındaki K.B'ye, ehliyetsiz araç kullanmak, yaya yollarında araç kullanmak, dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 28 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı