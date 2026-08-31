Dron Yakaladı: Kaçan Sürücü Yolcuyla Yer Değiştirdi

Kırıkkale'de trafik denetimini fark ederek kaçmaya çalışan sürücü, araçtaki yolcuyla yer değiştirdi ancak bu hamlesi havadan takip yapan drona takıldı. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu belirlenen sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kontrol noktasını fark eden bir sürücünün ekiplerden kaçmaya çalışması üzerine araç, havadan dron ile takibe alındı. Takip sırasında sürücünün, bir sokakta araçtaki yolcuyla yer değiştirdiği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, şahsın sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı