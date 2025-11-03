Ehliyeti Elinden Alınan Sürücüye Büyük Ceza

Samsun'da ehliyeti 2043'e kadar elinden alınan sürücü, usulsüz çakar lamba ve koyu cam filmiyle yakalandı. Sürücüye toplam 316 bin TL ceza kesildi.

Samsun'un Havza ilçesinde trafik ekipleri, ehliyeti 2043 yılına kadar elinden alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam eden bir sürücüyü önemli ihlaller yaparken yakaladı. Dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolunda 31 ARY 691 plakalı aracın usulsüz çakar lamba ile seyir halinde olduğu tespit edildi.

Sürücüyü durduran ekipler yapılan kontrolde sürücü Fatih K.'nin sürücü belgesine daha önceden 2043 yılına kadar geçici olarak el konulduğunu tespit etti. Ayrıca aracın ön camında yasak olan koyu renkli cam filmi bulunduğu belirlendi. Toplamda 315 bin 865 TL idari para cezası uygulanan araç 30 gün süreyle de trafikten men edildi. - SAMSUN