Yerli helikopterler ve AKSUNGUR İHA, Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine katılacak

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR İHA, 1 ATAK helikopteri ve 1 T-70 helikopterinin envanterine katılması için tören düzenleyecek. Gelecek yıllarda daha fazla hava aracı eklenmesi planlanıyor.

Yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri, pazartesi günü düzenlenecek törenle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı envanterine katacak. Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.

Yürütülen projeler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde bu yıl ve gelecek yılda 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere katılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel