Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçaktan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri pilotu Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün saat bildirilmeyen saatlerde bir eğitim uçağı kazası meydana geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim seferi için kalkan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen teknik nedenlerle zorunlu iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

PİLOT YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, eğitim uçağı Dodurga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Uçak kazası ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli intikal etti.

Koordineli çalışma sonrasında yaralı pilot, uçak enkazından güvenli şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan pilotun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

YARALI PİLOT TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı pilot, 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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