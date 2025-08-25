Eğitim Uçağı Burdur'daki Baraja Düştü

Eğitim Uçağı Burdur'daki Baraja Düştü
Burdur'un Karacaören Barajı'nda su almak için manevra yapan bir eğitim uçağı, kalkış yapamayarak baraja düştü. Uçaktaki iki kişi, çevredeki balıkçılar tarafından sağ salim karaya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada "Karacaören Barajı bölgesinde su almaya çalışan bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı ve kırıma uğradığı bilirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi sağlıklı bir şekilde karaya çıkartılmışlardır" denildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

