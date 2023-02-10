Eğitim için gittiği Adıyaman'da kaldığı otel mezarı oldu 3. Sayfa Haberleri Eğitim için gittiği Adıyaman'da kaldığı otel mezarı oldu Depremde yaşamını yitiren genç kadın Bolu'da defnedildiBOLU Eğitim için Bolu'dan Adıyaman'a giden turizm rehberi İmran Aydoğdu, konakladığı otelin yıkılması neticesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eğitim için gittiği Adıyaman'da kaldığı otel mezarı oldu Depremde yaşamını yitiren genç kadın Bolu'da defnedildi BOLU Eğitim için Bolu'dan Adıyaman'a giden turizm rehberi İmran Aydoğdu, konakladığı otelin yıkılması neticesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, memleketi Bolu'da toprağa verildi. Bolu'da yaşayan turizm rehberi İmran Aydoğdu (25), geçtiğimiz günlerde uygulama eğitimi için yaklaşık 40 kişilik rehber grubuyla Adıyaman'a gitti. Aydoğdu ve meslektaşları, konakladıkları İsias Hotel'in Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması neticesinde enkaz altında kaldı. Enkaz altından genç rehber Aydoğdu'nun cansız bedeni çıkarıldı. Aydoğdu'nun cenazesi Bolu'ya getirildi. Genç kızın cenazesi, Sümer Cami'de kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda defnedildi. İmran Aydoğdu'nun öğretmen olan babası Kadir Aydoğdu cenazede uzun süre gözyaşı döktü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan Adıyaman Bolu 3. Sayfa Haberler

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