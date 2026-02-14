Haberler

Eğirdir Gölü'nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu

Güncelleme:
Isparta'nın Senirkent ilçesinde 64 yaşındaki Tevfik Elmas, Eğirdir Gölü'nde balık tutarken dengesini kaybedip göle düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonrası Elmas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eğirdir Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açılan 64 yaşındaki adam, dengesini kaybederek düştüğü gölde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Senirkent ilçesi Gençali köyü Eğirdir gölü Hoyran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekne ile göle açılan Tevfik Elmas (64) ağ ile balık avladığı sırada dengesini kaybederek bir anda suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarına Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülük ederken, AFAD personeli de destek verdi. Ayrıca Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi'nin olay yerine ulaşarak göl yüzeyinde ve kıyı hattında arama faaliyetlerine katıldığı bildirildi. Aynı zamanda bölgede havadan destekli arama kurtarma faaliyetleri de kameralara yansıdı. Ekiplerin göl üzerinde ve su altında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tevfik Elmas'a ulaşıldı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan Elmas'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

