Yaya geçidinde karşıya geçen kadın, motosikletin çarpmasıyla yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadın hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Eğirdir Cami Mahallesi'nde Hızırbey Camii'nin arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. sevk ve idaresindeki 40 ACP 130 plakalı motosiklet, Babasultan istikametinden Konya yönüne seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.D.'ye çarptı. Meydana gelen kazada N.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden hızlı adımlarla karşıya geçmek isteyen N.D.'ye motosikletin çarptığı anlar yer aldı. - ISPARTA

