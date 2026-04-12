Eğirdir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Eğirdir'de ev sahibi, uzun süre haber alamadığı yaşlı adamı kontrol etmek için evine gittiğinde, 75 yaşındaki İsmail Özcan'ı hareketsiz halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Eğirdir'de İstasyon Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan yaşlı şahıstan uzun süredir haber alamayan ev sahibi M.S., şahsa telefonla ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olduğunu fark etti. Kontrol amacıyla daireye gelen ev sahibi, kapının kilitli olduğunu, ısrarla çalmasına rağmen açan olmadığını görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli çalışmaların ardından daireye girerek İsmail Özcan'ı (75) yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
