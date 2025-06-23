Eğirdir'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Eğirdir'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev alıp tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Ö.'ye ait 77 AU 732 plakalı Opel marka otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı ancak araç tamamen yanarak küle döndü. İlk belirlemelere göre yangının, otomobilin elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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