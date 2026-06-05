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Eğirdir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eğirdir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta büyük maddi hasar oluştu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Eğirdir ilçe merkezinde meydana geldi. Mevlüt K. yönetimindeki 32 LV 479 plakalı otomobil, Eğirdir Çarşı istikametinden Köprübaşı yönüne seyir halindeyken, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yolda temizlik çalışması yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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