Eğirdir'de Köstebek Silahı Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada elindeki "köstebek silahı" olarak tabir edilen cihazın kazara ateş alması sonucu bir kişi karın bölgesinden yaralandı.

Olay, Eğirdir ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Halil Üstün Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çalışan 38 yaşındaki Erol B.'nin elindeki köstebek silahı bir anda ateş aldı. Sol karın bölgesinden yaralanan Erol B., durumu fark eden yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 13 yaşındaki oğlu Anıl B. ile görüştü. Çocuk, babasının bahçede çalışırken silahın kazara ateş aldığını ve ardından 112'yi aradıklarını ifade etti.

Yaralı Erol B.'nin Eğirdir Devlet Hastanesi'nde kırmızı alanda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı inceleme yaptı. - ISPARTA