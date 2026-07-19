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Kamyonete çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kamyonete çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Eğirdir ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Eğirdir şehir merkezi istikametine giden 07 ABF 525 plakalı otomobil, aynı istikametteki 32 ACC 195 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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