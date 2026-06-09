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Eğirdir jandarmasından boğulma vakalarına karşı farkındalık çalışması

Eğirdir jandarmasından boğulma vakalarına karşı farkındalık çalışması
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla afiş ve broşür dağıtarak farkındalık çalışması yaptı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yazın artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla afiş ve broşür dağıtarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) uygulamaları kapsamında Sarıidris Kasabası ve Çay Köyü mevkilerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

14 afiş asıldı, 180 broşür dağıtıldı

Jandarma tarafından göl, dere ve sulama kanalları gibi su kaynaklarının bulunduğu umuma açık alanlara "Akıntıya Kapılma" ve "Suda Boğulma" başlıklı 14 adet bilgilendirici afiş asıldı. Ayrıca vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla hazırlanan 180 adet el broşürü dağıtılarak su kaynaklarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Broşürlerde özellikle çocukların gözetimsiz şekilde su kenarlarında bulunmaması, yüzme bilmeyen kişilerin riskli alanlara girmemesi ve güçlü akıntı bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yaz aylarında su kenarlarında geçirilen sürenin arttığına dikkat çekerek, vatandaşların can güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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