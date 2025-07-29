Eğirdir'de Hırsızlık Olayına Karışan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Eğirdir'de 3 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı, 1 şüpheli ise aranıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 17 Temmuz Perşembe günü farklı mahallelerde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olaylarda bir evden çeşitli eşyaların, diğer iki evden ise ziynet eşyaları ve nakit paraların çalındığı tespit edildi. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında olay yerlerine ait güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları detaylı şekilde incelendi.

Sahte plakalı araç tespit edildi

Yapılan analiz sonucu, hırsızlıkların sahte plaka takılı mavi bir araçla gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gerçek plaka bilgilerine ulaşan ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin Burdur istikametine hareket ettiğini belirleyerek söz konusu aracı durdurdu ve içindeki kişileri gözaltına aldı.

1 şüpheli hala daha aranıyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA