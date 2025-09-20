Eğirdir'de Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. 17 Eylül Çarşamba günü, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 3 yıl 48 ay, toplam 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda Eğirdir ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Cezaevi Müdürlüğü'ne gönderildi. - ISPARTA