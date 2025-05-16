Eğirdir'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Eğirdir'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, dolandırıcılık suçlamaları ile hakkında 17 ayrı dosya bulunan bir kişi, polis uygulama noktasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 17 ayrı dosyadan dolandırıcılık suçuyla aranan bir şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi Barla Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede şahsın 15 dosyada "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", 1 dosyada "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve 1 dosyada ise "dolandırıcılık" suçlarından toplam 17 ayrı dosya dahilinde arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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