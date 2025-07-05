Eğirdir'de 90 Yaşındaki Adam Tırın Çarpması Sonucu Yaralandı

Eğirdir'de 90 Yaşındaki Adam Tırın Çarpması Sonucu Yaralandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Necati D., tırın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı adam hastaneye sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı 90 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Cami Mahallesi Hızırbey Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Necati D.'ye (90), 15 AS 448 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak tır ile kaldırım arasına düşen yaşlı adam, başından ve bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati D., önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne, ardından da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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