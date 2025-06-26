Eğil'de Barajda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kralkızı Barajı'na giren 24 yaşındaki Doğan Varol, serinlemek için girdiği suyun içinde dengesini kaybederek boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sonucunda genç adamın cansız bedenine ulaştı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kralkızı Barajı'na giren genç, boğularak hayatını kaybetti.
Doğan Varol (24), serinlemek için girdiği Kralkızı Barajı'nda dengesini kaybederek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmaları sonucunda Varol'un cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa