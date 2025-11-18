Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.04'te yaşanan deprem Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi.
- Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikteydi.
- Sarsıntı Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi şehirlerde hissedildi.
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Çanakkale Aycacık'a 167 kilometre olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak açıkladı. Sarsıntı denizin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi diğer şehirlerde de hissedildi.
DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA
Saat 00.18'de Ege Denizi Çanakkale açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER ARTMAYA BAŞLADI
Ege Denizi, son dönemde artan depremlerle dikkat çekiyor. Ayvacık açıklarında dün gece 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 15 Kasım'da ise 4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.