Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Çanakkale Aycacık'a 167 kilometre olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak açıkladı. Sarsıntı denizin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi diğer şehirlerde de hissedildi.

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA

Saat 00.18'de Ege Denizi Çanakkale açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER ARTMAYA BAŞLADI

Ege Denizi, son dönemde artan depremlerle dikkat çekiyor. Ayvacık açıklarında dün gece 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 15 Kasım'da ise 4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.