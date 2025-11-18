Haberler

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.04'te yaşanan deprem Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi.

  • Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikteydi.
  • Sarsıntı Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi şehirlerde hissedildi.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Çanakkale Aycacık'a 167 kilometre olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak açıkladı. Sarsıntı denizin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi diğer şehirlerde de hissedildi.

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA

Saat 00.18'de Ege Denizi Çanakkale açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER ARTMAYA BAŞLADI

Ege Denizi, son dönemde artan depremlerle dikkat çekiyor. Ayvacık açıklarında dün gece 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 15 Kasım'da ise 4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Deprem afetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi Gayyıp

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Depremlerin tek sebebi CHP ve maneviyattan uzaklaşmak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
