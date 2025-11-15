Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verdiği bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti. Saat 21:29'da meydana gelen deprem yerin 8.33 kilometre altında oluştu.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.