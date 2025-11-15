Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
0:00/0:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verdiği bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti. Saat 21:29'da meydana gelen deprem yerin 8.33 kilometre altında oluştu.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.