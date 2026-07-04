Kavşakta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşakta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Abide Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. idaresindeki 09 ALU 451 plakalı motosiklet ile Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıkan T.A. idaresindeki 34 HTL 844 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı