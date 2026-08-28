Efeler'de Kenevir Operasyonu: 250 Kök Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı, aramalarda 250 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri A.U. (41) isimli şahsın ikametinde kenevir ektiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen adli aramada boyutları 30 cm ile 300 cm arasında değişen 250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı